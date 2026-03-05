تأهل فريق القادسية إلى نصف نهائي بطولة زوهو لكرة قدم الصالات ضمن موسم القادسية الرمضاني في نسخته الثالثة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على القريان بنتيجة 5-4 في مواجهة حافلة بالندية والإثارة، وفي المباراة الثانية للدور ذاته، تأهل فريق الثقبة إلى دور نصف النهائي عقب فوزه المستحق على نظيره صقر أكادير المغربي بهدفين نظيفين، هذا وتتواصل مساء اليوم الخميس، مواجهات الدور ربع النهائي وسط ترقب جماهيري للمباريات التي ستحدد ملامح المتأهلين إلى نصف النهائي، ويشهد اللقاء الأول مواجهة تجمع السويحلي الليبي مع فريق الإعلاميين، في مباراة يتوقع أن تتسم بالإثارة والندية في ظل الطموحات المشتركة لبلوغ المربع الذهبي، وفي اللقاء الثاني، يلتقي فريق غدران مع نفط الكويت، ضمن أجواء تنافسية تعكس قوة البطولة ومستوى الفرق المشاركة.



الدخيل: القادسية علامة فارقة في المسؤولية المجتمعية



توج اليوم الفائزون بالمراكز الأولى في مسابقة نادي القادسية لتحفيظ وتلاوة القرآن الكريم ضمن موسم القادسية الرمضاني في نسخته الثالثة.



وأكدت اللجنة المنظمة أن المسابقة شهدت هذا العام تطورًا نوعيًا بإدخال مسار التلاوة إلى جانب مسارات الحفظ، بما يوسع دائرة المشاركة والمنافسة، مشيرة إلى أن فعاليات الموسم تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل الدور المجتمعي للأندية في الجوانب الثقافية والاجتماعية.



من جانبه أشاد المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية خليفة الدخيل، بحفل تكريم الفائزين في مسابقة مهرجان القادسية الرمضاني، مؤكدًا أن الأجواء كانت بهية وتعكس الجهد الكبير المبذول في التنظيم والإعداد، مشيرًا إلى أن النادي دأب على إقامة هذه الفعالية لعدة سنوات بما يعزز حضوره المجتمعي.



وقال الدخيل إن نادي القادسية سجّل نقلة نوعية وعلامة فارقة في مجال المسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة، من خلال مبادراته المتنوعة وبرامجه الهادفة التي تخدم مختلف فئات المجتمع.



وأضاف أن من أبرز هذه المبادرات الشراكة الموقعة بين النادي وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية، والتي تستمر للموسم الثاني على التوالي، مبينًا أن المسابقة حظيت بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة نادي القادسية بدر الرزيزاء، وفريق عمله، إلى جانب المشرف العام على موسم القادسية الرمضاني فهد الصيعري، وهو ما أسهم في إنجاح التصفيات التي أُقيمت خلال الشهر الكريم.



وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع مكانة القرآن الكريم في المملكة واهتمامها المتواصل بتعليمه ونشره، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».



أطباق شعبية رمضانية في أمسية الطهي



في أجواء رمضانية دافئة تمتزج فيها النكهات بالأصالة، يحتضن نادي القادسية مساء اليوم مسابقة الطهي والأكلات الشعبية، ضمن برنامجه الرمضاني المتنوع في نسخته الثالثة.



ويُشرف على تقديم المسابقة الشيف فهد الشعيبي، بمشاركة أحمد الحصين، وهاني الدوسري، وضحى العطيشان، في أجواء تفاعلية تجمع بين الاحتراف والهواية.



ومن المتوقع أن تشهد الفعالية حضورًا واسعًا من العائلات والهواة ومحبي فنون الطهي، حيث جرى تقسيم المنافسات إلى مسارين رئيسين: الأطباق المنزلية، والطهي المباشر في مقر الفعالية، لإتاحة الفرصة أمام المشاركين لإبراز مهاراتهم بأساليب متنوعة.



وخُصص مسار الأطباق المنزلية لتقديم طبق حلا شعبي أو طبق أرز تقليدي، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الموروث الغذائي المحلي، وتعزيز حضور الأطباق الرمضانية الأصيلة في أجواء تنافسية تعبّر عن روح الشهر الفضيل.



«القرقيعان» تضيء ليالي القادسية



ينظم موسم القادسية فعالية «القرقيعان» يوم الجمعة، تحت شعار «رمضانك معنا»، في أجواء احتفالية تعكس الموروث الشعبي الأصيل للمنطقة.



وتأتي الفعالية امتدادًا للبرامج الثقافية والاجتماعية المصاحبة للموسم، حيث تهدف إلى إحياء أحد أبرز العادات الرمضانية المتجذرة في المجتمع، وتعزيز مشاركة الأطفال والعائلات في أجواء مفعمة بالفرح والتفاعل.



ومن المنتظر أن تشهد الفعالية حضورًا واسعًا من الأسر والأطفال، مع توزيع الهدايا والحلويات وتنظيم فقرات ترفيهية متنوعة، بما يسهم في تعزيز روح الألفة والبهجة خلال ليالي الشهر الفضيل.