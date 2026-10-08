أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الخميس)، أن التفاوض يمثل البديل عن الحرب، وأن الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى استمرار الاتصالات للتوصل إلى صيغة بديلة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

وقال عون، خلال استقباله الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في قصر بعبدا، إن الجيش اللبناني يقوم بواجبه في المناطق التي انتشر فيها جنوب نهر الليطاني، فيما تواصل إسرائيل اعتداءاتها على البلدات والقرى الجنوبية، وترفض تنفيذ بنود «اتفاق الإطار».

وأوضح أن لبنان يعمل مع الولايات المتحدة والدول الصديقة للضغط من أجل تنفيذ الاتفاق الذي جرى برعاية أمريكية، مؤكداً تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي.

وفي ملف «اليونيفيل»، أكد عون رغبة لبنان في أن تكون أي قوة بديلة تحت راية الأمم المتحدة.

من جانبها، شددت كالاس على رفض أي فراغ أمني في الجنوب، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني، فيما قالت إن تمديد مهمة «اليونيفيل» سيكون الخيار الأفضل.