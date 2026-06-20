يُعقد في العاصمة المصرية القاهرة غداً (الأحد) اجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا لمناقشة القضايا الإقليمية وعلى رأسها الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.



وأفادت مصادر إعلامية عربية بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وصل اليوم إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية، وذلك تتويجاً لسلسلة من المشاورات المكثفة التي يجريها فيدان مع نظرائه لمعالجة القضايا الإقليمية.



وشهدت الأشهر الماضية 3 اجتماعات رباعية متتالية؛ بدأت بلقاء في الرياض منتصف مارس الماضي، تبعه اجتماع ثانٍ في إسلام آباد أواخر الشهر ذاته، ثم اجتماع ثالث في أنطاليا منتصف أبريل الماضي على هامش منتدى أنطاليا الخامس للدبلوماسية.



وناقشت الاجتماعات السابقة تقييم التطورات المتعلقة بالقضايا الإقليمية وعلى رأسها الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والعمليات التفاوضية الجارية، إضافة إلى بحث خطة السلام في غزة وسبل التوصل إلى حلول إقليمية شاملة، بما يسهم في الحد من التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) أن فيدان أكد خلال محادثاته على ترحيب تركيا الكبير بتوقيع مذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مشيداً بجهود الأطراف الموقعة، والتأكيد على أهمية الدور الذي لعبته وساطة باكستان والدول الأخرى المشاركة في العملية التي أفضت إلى توقيع الوثيقة.



وذكرت أن فيدان سيشدد على أن تركيا ستواصل جهودها لضمان توصل الأطراف إلى اتفاق سلام دائم بعد انتهاء فترة التفاوض الممتدة لـ60 يوماً، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر من أي عوامل قد تهدد التفاهم بين الأطراف.



ومن المتوقع أيضاً أن يؤكد فيدان على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة في الآلية الرباعية، ويشير إلى أنها أثبتت مجدداً أهميتها في التطورات الأخيرة، وأنها أُنشئت لتعزيز علاقات دول المنطقة ومعالجة الأزمات عبر حلول إقليمية مشتركة.