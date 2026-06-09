خطة أمريكية تنقل الإيبولا إلى كينيا تشعل الشارع وتسقط قتلى

شهدت مدينة نانيوكي في وسط كينيا احتجاجات شعبية حاشدة وعنيفة، تحوّلت إلى أحداث دامية، ضد خطة أمريكية-كينية مشتركة لإنشاء مركز حجر صحي لعزل الأمريكيين الذين تعرّضوا لفايروس الإيبولا القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

ويقضي المشروع المثير للجدل بإقامة وحدة حجر صحي تضم نحو 50 سريراً داخل القاعدة العسكرية، لاستقبال الأمريكيين الذين تعرّضوا للفايروس في مناطق الوباء شرق الكونغو دون ظهور أعراض عليهم بعد.



وتجمع مئات الشباب والسكان المحليين أمام قاعدة لايكيبيا الجوية القريبة من المدينة، مرددين هتافات مثل «لا للإيبولا الأمريكي على أرضنا» و«كينيا ليست مكب نفايات صحية»، وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وأقاموا حواجز، مما أدى إلى شل حركة المدينة جزئياً.



وأسفرت المواجهات مع قوات الأمن عن مقتل شخصين على الأقل برصاص الشرطة، وإصابة آخرين، بحسب منظمي الاحتجاجات وتقارير إعلامية. كما أدت الاحتجاجات إلى اعتقالات متفرقة في الأيام اللاحقة.

ودافع الرئيس الكيني ويليام روتو ووزير الصحة أدين دوالي عن الخطة، مؤكدين أن المركز ليس مخصصاً للأمريكيين فقط، بل سيعزز قدرات كينيا في مواجهة أي تفشٍّ محتمل للإيبولا.

لكن السكان المحليين يرفضون هذا التفسير، معتبرين أن المركز يمثل خطراً صحياً مباشراً على مدينتهم الخالية حالياً من الإيبولا، وأنه يعكس «تمييزاً» بين الأجانب والكينيين، إذ يخشى المتظاهرون تسرب الفايروس إلى المجتمع المحلي، خصوصاً في منطقة تعتمد على السياحة والزراعة.

وتدخلت المحكمة العليا الكينية بسرعة، وأصدرت أمراً بوقف مؤقت لأعمال البناء والتشغيل، مطالبة الحكومة بكشف تفاصيل الاتفاق مع الولايات المتحدة، ومدّدت المحكمة هذا التعليق لأسابيع إضافية، وسط اتهامات بتجاهل السلطات للقرار القضائي.

يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشياً كبيراً لوباء الإيبولا، مع مئات الحالات المشتبه بها، وتسعى الولايات المتحدة لتأمين أماكن آمنة لحجر مواطنيها العاملين في مناطق الخطر (دبلوماسيين، عسكريين، ومنظمات إغاثة).