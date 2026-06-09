يدرس مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول السودان يتضمّن توصية الإدارة بالنظر في إدراج «قوات الدعم السريع» على لوائح الإرهاب.



وتعتزم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تمرير مشروع قانون حول السودان توصي من خلاله بالنظر في فرض عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع وعائلاتهم.



ويلزم مشروع القانون الإدارة الأمريكية بالتعريف عن الأشخاص والكيانات المرتبطة بـ«الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية ومن يعوق وصول المساعدات الإنسانية». ويطالب الإدارة بتقديم استراتيجية واضحة في السودان.



يذكر أنه في شهر فبراير الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 3 قادة في قوات الدعم السريع، على خلفية تورطهم في حصار مدينة الفاشر بإقليم دارفور الذي استمر 18 شهراً، قبل سقوطها في أكتوبر 2025.



وكثفت قوات الدعم السريع، خلال الأشهر الماضية، الاعتماد على الطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات على منشآت مدنية وعسكرية بمناطق متفرقة من السودان. وشملت الهجمات مدناً ومرافق خدمية وبنى تحتية حيوية، ما أدى لسقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار مادية واسعة.



وواصلت القوات التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، تنفيذ هجمات متكررة على مدينة الأبيض وعدد من مدن إقليم كردفان إلى جانب محاولات متقطعة لاستهداف مواقع داخل العاصمة الخرطوم.



وارتفعت وتيرة الهجمات بالمسيرات في الأشهر الأخيرة، وأظهرت تقديرات الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 880 مدنياً قُتلوا بسببها في أنحاء البلاد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.



وخلفت الحرب التي دخلت عامها الرابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عشرات الآلاف من القتلى، وسط تقديرات تشير إلى تجاوز الحصيلة 200 ألف قتيل، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، وانتشار المجاعة في بعض المناطق بدارفور وكردفان.