أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف 235 شخصا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأكدت في بيان، اليوم الثلاثاء، تفكيك 7 خلايا تابعة للتنظيم في عدة محافظات، خلال عمليات أمنية نُفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.



وقالت الوزارة إن الموقوفين يضمون 198 سورياً و37 أجنبياً، ولفتت إلى أن العمليات الأمنية شملت محافظات حماة وحلب ودير الزور وحمص ودمشق.



وحسب البيان، فإن الأجهزة الأمنية صادرت 120 قطعة ومعدة متنوعة، بينها 25 قطعة سلاح و6 آليات و22 معدة تستخدم في التفجير، إضافة إلى 67 جهازاً إلكترونياً.



وأوضحت الوزارة أن هذه النتائج جاءت في إطار حملات أمنية بدأت منذ مارس الماضي، استهدفت خلايا تابعة للتنظيم في مدينة البوكمال ومناطق ريفها وصولاً إلى ريف البصيرة في محافظة دير الزور. ولفتت إلى أن العمليات استندت إلى معلومات وتحريات استخباراتية دقيقة حول تحركات عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم.



وأكدت وزارة الداخلية السورية مواصلة ملاحقة أي نشاط مرتبط بالتنظيمات المتشددة أو يهدد الأمن والاستقرار، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة. وشددت على أن العمليات الأمنية ستتواصل في مختلف المناطق، مع الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام.