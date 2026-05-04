أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت، اليوم (الإثنين)، مع 12 صاروخاً بالستياً، و3 صواريخ جوالة، و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة.



وأوضحت الوزارة في بيان على حسابها في «إكس» أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 549 صاروخاً بالستياً و29 صاروخاً كروز و2260 طائرة مسيّرة قادمة من إيران منذ بدء الحرب في فبراير الماضي.



وأكدت الوزارة أرتفاع عدد الإصابات بالهجمات الإيرانية إلى 227 شخصاً من جنسيات متعددة بينهم إماراتيون، فيما بلغ عدد الشهداء 3، بما في ذلك مدني واحد مغربي الجنسية متعاقد مع القوات المسلحة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات المدنية 10 أشخاص من عدد من الجنسيات.



وقالت الوزارة إنها تظل في حالة تأهب كامل واستعداد للتعامل مع أي تهديدات، وسوف تواجه بقوة أي شيء يهدف إلى تقويض أمن الدولة، بطريقة تضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها وقدراتها الوطنية.



من جهة أخرى، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني الغادر على الإمارات.



وندد أبو الغيط، في بيان، بـ«الاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية بمسيّرات حربية أثناء عبورها من خلال مضيق هرمز، وكذا الهجوم بمسيّرة على منشأة نفطية في الفجيرة»، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف الإمارات أو حرية الملاحة في مضيق هرمز.



وحمل الأمين العام للجامعة العربية إيران المسؤولية كاملة عن أفعالها غير المشروعة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ونقل المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، عن أبو الغيط تأكيده أن «الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ»، معرباً عن التضامن الكامل والوقوف إلى جانب الإمارات في ما ستتخذ من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها.