أعلنت جماعة مسلحة عراقية، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق سراح الصحافية الأمريكية المختطفة شيلي كيتلسون.



وقالت كتائب حزب الله، وهي جماعة مسلحة عراقية متحالفة مع إيران، إنها ستُفرج عن الصحافية الأمريكية المخطوفة شيلي كيتلسون، مضيفة أنها يتعين عليها مغادرة العراق على الفور.



وقال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو مجاهد العساف إن حركته قررت إطلاق سراح الصحافية الأمريكية شيلي كيتلسون، التي جرى اختطافها وسط بغداد في 31 مارس الماضي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة لن تتكرر مرة أخرى في قادم الأيام.

شيلي كيتلسون



وزعم العساف أن الصحافية الأمريكية متهمة بالقيام بأنشطة في العراق، وأنه في قادم الأيام سيعرض أنشطتها.



وكانت كيتلسون قد خُطفت في أواخر مارس الماضي في بغداد، وبحسب موقع المونيتور الإخباري المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فإن كيتلسون هي صحافية أمريكية مستقلة مقيمة في روما، وقدمت تغطية صحفية لعدة حروب في المنطقة وساهمت بمقالات في الموقع.



وتعرف كيتلسون بتقاريرها الجريئة من مناطق الحروب في أفغانستان والعراق وسورية، ولا تُعرف لها أي أجندة سياسية، وقد ساهمت في عدد كبير من المنشورات، من بينها «المونيتور».



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في مطلع أبريل الجاري، إنّ المتهم المعتقل في قضية اختطاف الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون، على صلة بحركة كتائب حزب الله العراقية، مبينة أنّ مشتبهاً به أوقفته السلطات العراقية كانت له صلة بكتائب حزب الله الموالية لإيران.



ودعا مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون جميع الأمريكيين، بمن فيهم أفراد الصحافة، بالالتزام بجميع إرشادات السفر.