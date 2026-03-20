من المتوقع أن يعقد مفاوضون أمريكيون وأوكرانيون محادثات في ميامي غداً السبت. ووصف مصدر مطلع هذه الخطوة بأنها قد تمهد الطريق لعقد اجتماع آخر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما نقلت عنه وكالة «رويترز»، اليوم (الجمعة).



فرق عمل أوكرانية وأمريكية



وأعلن زيلينسكي اليوم أن فرق عمل أوكرانية وأمريكية ستواصل العمل على الوثائق الثنائية بين كييف وواشنطن، وستناقش صفقة شاملة للطائرات المسيرة خلال الاجتماع الذي سيُعقد مطلع الأسبوع القادم.



وأفاد زيلينسكي بأن الوفد الأوكراني سيضم مدير مكتبه كيريلو بودانوف ونائبه سيرهي كيسليتسيا، إضافةً إلى دافيد أراخاميا رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم.



وقال المصدر إن أوكرانيا، التي تسعى إلى الاستفادة من خبرتها في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة الروسية، تعمل أيضاً على وضع اللمسات النهائية على اتفاقيات مع عدة دول في الشرق الأوسط، في وقت تتصاعد فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.



تأجيل الاجتماع الثلاثي



وكان من المقرر في البداية أن تضم المحادثات مفاوضين من روسيا وأن تعقد في أبوظبي، مع التركيز على التوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أربعة أعوام، والتي اندلعت في فبراير 2022. لكن الاجتماع الثلاثي تأجل بعد اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير الماضي.



وقال المصدر إن فريق التفاوض الأمريكي سيقوده المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترمب.



وأجرت أوكرانيا وروسيا هذا العام جولتين من المحادثات بوساطة أمريكية في الإمارات، كما عقدتا جولة أخرى في جنيف الشهر الماضي.



قلق أوكراني من رفع عقوبات موسكو



وقال المصدر إن أوكرانيا عبّرت للمسؤولين الأمريكيين عن قلقها البالغ إزاء تحركات واشنطن الرامية إلى رفع مؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الروسية، في وقت قفزت فيه أسعار النفط خلال الحرب مع إيران، مضيفاً أن روسيا حققت مكاسب بنحو 10 مليارات دولار في الأسابيع الأولى من الصراع.



وأضاف المصدر أن كييف حريصة أيضاً على مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية رغم تركيز واشنطن على الشرق الأوسط، وفي ظل ما تعتبره «لحظة من الضبابية الكاملة».



ولفت إلى أن هناك بعض الاضطرابات في بداية العملية الإيرانية، لكن تسنى معالجتها، ولم نلحظ أية قرارات كبيرة بإعادة توجيه المخزونات الحالية أو تعليق الإمدادات.



وأضاف أن أوكرانيا طالبت منذ فترة طويلة بمزيد من صواريخ «باك-3» لمنظومات «باتريوت» الدفاعية التابعة لها، وأن مخزونها منها يتناقص.



ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون مجدداً في كييف الأسبوع القادم، في ثالث اجتماع لصندوق الاستثمار لإعادة الإعمار بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، الذي يستهدف إقرار أول مشروع استثماري مشترك بحلول نهاية مارس.