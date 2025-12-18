قتل ثلاثة أشخاص أحدهم طفل، وأصيب 8 آخرون بجروح متفاوته اليوم (الخميس)، في انفجار عبوة ناسفة أمام مقر حزب الإصلاح في شارع جمال بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.



ونقلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن شهود عيان قولهم إن دراجة نارية كانت تقل سائقها وشخصًا آخر وبرفقتهما طفل، وصلت إلى محيط بوابة مقر الحزب، وكان بحوزتهم بطارية ولوح شمسي صغير، موضحة أن الشخص ترجل ووضع البطارية على الأرض، حتى وقع انفجار عنيف هزّ المنطقة المحيطة، موضحة أن الترجيحات بأن أن العبوة الناسفة كانت مزروعة داخل البطارية.

القوات الأمنية تطوّق مكان الانفجار.



وأشارت الشبكة إلى أن بعض الحالات المصابة في وضع صحي حرج، فيما قالت مصادر أمنية في تعز أن غالبية الجرحى من طلاب المدارس، كون الانفجار تزامن مع عودتهم إلى منازلهم عقب الانتهاء من أداء امتحانات نصف العام الدراسي.

الأجهزة الأمنية في موقع الانفجار.



وأشارت إلى أن أحد القتلى هو الانتحاري الذي لا يزال مجهول الهوية، وقد تم التعرف على الضحية الآخر والطفلة البالغة من العمر 7 سنوات. وذكر شهود عيان أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الانفجار الذي وقع في شارع جمال وسط المدينة، وجرى نقل الجرحى إلى المستشفيات، فيما طالب حزب الإصلاح الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق والكشف عن ملابسات الحادثة.

امرأة إحدى ضحايا الانفجار.