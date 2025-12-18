«مسودة» تقترح غرامة 50 ألف على مخالفي لائحة مقدمي خدمات أمن الطيران

شددت مسودة اللائحة التنظيمية لمنح تصريح مقدمي خدمات أمن الطيران الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، على أهمية توظيف أفراد سعوديين وتوفير التدريب لهم حسب البرامج الوطنية لأمن الطيران المدني الصادرة من الهيئة، وتزويدها بشهادة الخلو من السوابق لجميع منسوبي الشركة عدا الأفراد المرخص لهم من الهيئة حسب البرامج الوطنية لأمن الطيران.

غرامات على المخالفين

ومنعت المسودة البدء في مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة، وفرضت غرامات بحق المخالفين لا تقل عن (1000) ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال.

ووفقاً للمسودة يغرم كل من يزاول النشاط بدون تصريح أو بتصريح منتهٍ بـ 50 ألف ريال، و5 آلاف ريال لتغيير الموقع دون موافقة مسبقة، أو تغيير العنوان البريدي أو أرقام الهواتف دون إخطار الهيئة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير، و10 آلاف ريال لمنع مفتشي الهيئة من أداء عملهم أو الدخول، أو الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة، أو تقديم بيانات غير صحيحة، و10 آلاف ريال عند عدم وجود حراس الأمن في مواقعهم المكلفين بحراستها وإهمال أداء عملهم، و10 آلاف ريال عند توظيف حراس أمن أو مشغلي أجهزة أمنية غير سعوديين، و50 ألف ريال عند العمل بصورة تصريح في موقع غير مصرح له أو بتصريح مزور، و1000 ريال لعدم وضع أصل التصريح في مكان واضح وبارز داخل المكتب أو مزاولة العمل بصورة التصريح.

التقيد باللائحة

ويتم تطبيق اللائحة على مقدمي خدمات أمن الطيران في المطارات السعودية، وأشارت المسودة إلى أن الحصول على التصريح لا يعد ملزماً لمشغل المطار بالتعاقد مع المصرح له.

وأكدت المسودة الالتزام بأحكام اللائحة والأنظمة والتعليمات والتعاميم الصادرة من قبل الهيئة للمصرح لهم، وشددت على أهمية التقيد باللائحة والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة في العلاقة التعاقدية بين مشغّل المطار والمصرح له، ووجهت المصرح له بإبلاغ الهيئة في حال وجود أي تغيير على البيانات المقدمة إليها.