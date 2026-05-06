بحضورمساعد مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور عثمان بن محمد مسملي اختتمت بطولة دوري المدارس 2026 لكرة القدم فئة U13 التي احتضنها ملعب المجمع الرياضي بجدة، وسط أجواء ربيعية، واتسمت بالندية والإثارة والروح الرياضية العالية، ونجح فريق مدرسة عماد الدين زنكي المتوسطة في حسم اللقب لصالحه بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مدرسة قرطبة الأهلية المتوسطة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت مراسم الختام تتويج الأبطال بالكأس والميداليات الذهبية، وحصول صاحب المركز الثاني على الميداليات الفضية، إضافة إلى تسليم الجوائز الفردية التي استهدفت تكريم أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب في البطولة، وشهد اللقاء حضوراً لافتاً من قيادات إدارة تعليم جدة ومنسوبي المدرستين.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة ومسؤول التقارير رياض المالكي أن هذه النسخة شهدت حراكاً رياضياً واسعاً بمشاركة أكثر من 48 فريقاً من مختلف المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، وتنافس أكثر من 850 لاعباً في 186 مباراة امتدت لنحو أربعة أشهر، وقدم المالكي شكره وتقديره للمدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي على الدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة المدرسية لتحقيق مستهدفات الرؤية، كما ثمن حضور الدكتور عثمان مسملي ودعمه المستمر للمواهب الرياضية التي تمثل اللبنة الأولى لمنتخب 2034، موجهاً شكره لكافة العاملين في المشروع وعلى رأسهم مديرة المشروع أبرار حباني، وفريق العمل الميداني المتمثل في سامر السريحي وموفق شلبي وفايز المعبدي وسعود المالكي، وطواقم التحكيم بقيادة عوض الزبيدي، كما قدم شكره وتقديره لمدير قسم النشاط الطلابي والمنسق العام للبطولة عوض العتيبي على جهوده ومتابعته المستمرة منذ الانطلاقة وحتى مسك الختام.