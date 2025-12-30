نظم المكتب الثقافي التعليمي المصري بالرياض ملتقى ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، تحت إشراف وإدارة الملحق الثقافي رئيس البعثة التعليمية المصرية بالسعودية الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور، برعاية سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة السفير إيهاب أبو سريع، وذلك بمقر المكتب بالرياض.



وشهد الملتقى عروضاً فنية من طلاب الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج بمدارس المسار المصري وقصص نجاح ملهمة لشباب من ذوي الهمم، أبرزهم الطالبان يوسف أحمد عبدالحي، وعمر محمود قناوي، إضافة إلى محاضرات توعوية من الدكتور محمد الباهي، والدكتور محمد غندور عن التوحد ودور المؤسسات التعليمية.



وأكد الدكتور أحمد منصور، في كلمته، حرص المكتب على التفاعل المستمر مع المبادرات الثقافية والمناسبات، خصوصاً لذوي الهمم.



وأشار إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار اهتمام والتزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الدمج التعليمي والمجتمعي، من خلال مبادرات وطنية مثل «قادرون باختلاف»، و«تمكين» التابعة لوزارة التعليم العالي.