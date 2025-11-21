انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالعزيز عليثة الأحمدي إثر أزمة قلبية لم تمهله طويلاً.
وسيُصلى عليه فجر اليوم (الجمعة) في المسجد النبوي الشريف، ويُتقبل العزاء في حي العنبرية بالمدينة المنورة.
Abdulaziz Alitha Al-Ahmadi passed away to the mercy of Allah due to a heart attack that did not give him much time.
He will be prayed upon at dawn today (Friday) in the Prophet's Mosque, and condolences will be accepted in the Al-Anbariya neighborhood in Medina.