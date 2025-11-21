انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالعزيز عليثة الأحمدي إثر أزمة قلبية لم تمهله طويلاً.



وسيُصلى عليه فجر اليوم (الجمعة) في المسجد النبوي الشريف، ويُتقبل العزاء في حي العنبرية بالمدينة المنورة.