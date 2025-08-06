أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على الجوهرة بنت عساف العساف (رحمها الله)، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.وأدى الصلاة الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير بندر بن سعود بن خالد، والأمير خالد بن فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن خالد، والأمير محمد بن تركي بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز.كما أدى الصلاة عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.وعقب الصلاة قدّم نائب أمير منطقة الرياض العزاء لذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.