كشف مجلس الضمان الصحي السعودي، عن توفر خدمة التأمين البديل، لتسهيل انتقال المستفيد بين التغطيات الصحية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة؛ بما يدعم استمرارية التغطية. وتتيح الخدمة للمستفيد الانتقال بين التغطيات عند استحقاقه لأكثر من وثيقة، والخدمة متاحة للعمال لدى جهة عمل الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين. أو عند شمول المستفيد بالوثيقة بصفته عاملاً.

ويشترط للاستفادة من الخدمة، الموافقة الصريحة من صاحب العمل حامل الوثيقة الجديدة وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، وتعبئة البيانات الشخصية الإلزامية ورفع المستندات المطلوبة واستكمال نموذج الشكوى وتقديمه عبر نظام إدارة علاقات العملاء. كما يشترط خطاب عدم ممانعة للتأمين البديل موقع ومختوم مع إثبات صلة القرابة.

أما خطوات الحصول على الخدمة، فتتمثل في تسجيل الدخول عبر نفاذ واختيار خدمة (خطاب عدم ممانعة للتأمين البديل)، للحصول على النموذج، وتحديد ما إذا كان تصدير الخطاب بصفة (أرغب بالانتقال إلى وثيقة تأمين كتابع - أرغب بنقل تأمين أحد التابعين إلى وثيقة التأمين الخاصة بي)، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة وإدخال بيانات المستفيدين وتصدير الخطاب وتنزيله للتوقيع والختم من صاحب العمل البديل، ثم تقديم طلب الانتقال إلى تغطية تأمينية أخرى وتحديد ما إذا كان المستفيد تقدم الطلب بنفسه أو بالنيابة عن شخص آخر، ورفع الوثائق المؤيدة، وأخيراً استكمال الإجراء بتقديم الطلب.