أعرب ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، عن تضامن المملكة الأردنية الهاشمية الكامل مع المملكة العربية السعودية.

وقال: «تضامننا المطلق مع المملكة العربية السعودية في وجه الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادتها. أمن السعودية من أمن الأردن، وموقفنا الثابت كان وسيبقى إلى جانب الأشقاء في كل الظروف. رحم الله الضحايا، وشفى المصابين، وحمى الله السعودية وشعبها العزيز من كل شر ومكروه.»

ويأتي هذا الموقف تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الأردن والمملكة العربية السعودية، وحرص البلدين على دعم أمن واستقرار المنطقة وتعزيز التضامن في مواجهة التحديات المختلفة.