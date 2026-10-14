شددت استشارية طب وجراحة العيون والقرنية والقزحية وتصحيح النظر، الدكتورة سيرين جوهرجي، لـ«عكاظ»، على أن استخدام الأطفال للهواتف الذكية لا يعني بالضرورة تلف أعينهم، لكن الاستخدام المطوّل والنظر إلى الشاشات من مسافات قريبة يسببان إجهاد العين وجفافها والصداع، ويرتبطان مع قلة الأنشطة الخارجية بزيادة خطر الإصابة بقِصر النظر وتطوره.



ونصحت جوهرجي بتعويد الأطفال على إراحة العينين وفق قاعدة «20-20-20»، بالنظر كل 20 دقيقة إلى جسم يبعد نحو 6 أمتار لمدة 20 ثانية، وتخصيص نحو 90 دقيقة يومياً للأنشطة الخارجية والتعرض لضوء النهار.



ونصحت جوهرجي بتجنيب الشاشات للأطفال دون 18 شهراً، ويُفضّل ألا يتجاوز استخدامها ساعة يومياً للأطفال من عمر سنتين إلى خمس سنوات، مع مشاركة الوالدين في اختيار المحتوى المناسب. أما الأطفال الأكبر سناً، فتُحدّد أوقات استخدامهم بما يضمن عدم التأثير في النوم والنشاط البدني واللعب والتواصل الأسري.



وشددت على أهمية إبعاد الأجهزة عن الأطفال خلال الساعة السابقة للنوم، والهدف ليس حرمانهم من التكنولوجيا، بل توعيتهم بالاستخدام الصحي والمتوازن، وتشجيعهم على اللعب والحركة والتواصل الاجتماعي.