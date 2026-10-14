أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية إقدام الحكومة الكولومبية على افتتاح «سفارة» لها في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تشدد على أن الخطوة تتعارض مع الموقف الدولي الراسخ بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف لفرض واقع جديد بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم.