أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصه: قال الله تعالى، (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم/ فيصل بن عبيد بن خالد السحيمي -سعودي الجنسية- على قتل والده، وذلك بضرب رأسه عدة مرات بأداة صلبة أثناء نومه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكون ما قام به المذكور كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلة ابنه القاتل، فقد تم الحكم عليه بالقتل حدًا للغيلة، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني/ فيصل بن عبيد بن خالد السحيمي -سعودي الجنسية- يوم الخميس 27 / 4 / 1448هـ الموافق 8 / 10 / 2026م بمنطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.