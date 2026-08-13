التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض اليوم (الخميس)، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الأول الركن عبدالأمير الشمري.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، وبحث التطورات الإقليمية، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها.

حضر اللقاء، رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب العراقي، رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي الموسوي، وقائد الدفاع الجوي الفريق الركن مهند الأسدي.