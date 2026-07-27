أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات خلال الساعات الماضية التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.

وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكداً حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.