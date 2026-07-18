تستعرض «عكاظ» 10 أسئلة عن قبول طلاب الثانوية، أجابت عنها منصة «قبول»، وتصدر سؤال هل تتوفر دراسة عن بعد، فأجابت المنصة بالنفي.

وعن العمر المسموح للطالب في التقدم بطلب القبول، أجابت المنصة أنه لا توجد اشتراطات خاصة بالعمر للتقديم على المنصة بشكل عام، إلا أن بعض الجامعات قد تشترط عمراً معيناً.

وفي إجابة عن سؤال عن إمكانية التقديم بشهادة ثانوية تم الحصول عليها قبل 5 سنوات، ردت «قبول» بأنه يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خلال الأعوام من 2022 إلى 2026، إلا أن بعض الجامعات تفرض اشتراطات إضافية تتعلق بسنة التخرج لبعض التخصصات النوعية، وينصح في هذه الحالة بمراجعة شروط القبول الخاصة بكل جامعة وتخصص قبل التقديم.

وعن إمكانية التقديم من الخارج، طلبت منصة قبول من الأجانب الراغبين في الدراسة بالجامعات السعودية التسجيل عبر منصة «ادرس في السعودية»، وهي منصة إلكترونية رسمية أطلقتها وزارة التعليم تُتيح لهم الاطلاع على التخصصات المتاحة، وشروط القبول والمتطلبات، والتقديم على المنح الدراسية، ومتابعة حالة الطلب حتى الحصول على القبول النهائي والتأشيرة الدراسية الخاصة بـ«ادرس في السعودية».

وفي إجابة حول إمكانية الاستفادة من شهادتي التحصيلي والقدرات الصادرتين من الأعوام الماضية، أكدت المنصة إمكانية ذلك إذا كانت سارية الصلاحية والمفعول، وفي حال انتهت صلاحيتها، يجب إعادة إجراء الاختبار قبل التقديم.

وشددت المنصة على أنه لا يمكن تغيير التخصص بعد القبول النهائي.

وفي سؤال حول إن كانت للأولوية أفضلية في التقديم، أجابت المنصة أنه لا توجد أولوية للقبول بناءً على تاريخ التقديم إلا في حالة واحدة فقط، وهي عند تساوي درجات الطلبة في التخصص نفسه، وكانت المنافسة على آخر مقعد متاح.

هل سيُسمح بقبول الطلاب من أم سعودية؟ أجابت «قبول» أنه بالإمكان التعامل مع الطلبة من أمهات سعوديات مثل أي طالبة وطالب سعودي.

وفي إجابة عن سؤال ماذا يحدث إذا لم يؤكد الطلاب قبولهم في المدة المحددة، شددت المنصة أنه على جميع الطلبة تأكيد اختيارهم بشكل نهائي خلال مرحلة إعلان نتائج القبول وتأكيد الاختيار، وفي حال عدم تأكيد القبول خلال هذه المدة يُلغى الطلب نهائياً.

وعن الخطوات التالية بعد القبول في المنصة، أشارت «قبول» إلى أن الجامعات تتولى إصدار الأرقام الجامعية والتواصل مع الطلبة المقبولين للمراجعة.

وفي إجابة عن سؤال هل يمكن اختيار كل الرغبات في جامعة واحدة، قالت «قبول»: نعم، بشرط ألا يقل ولا يزيد عدد الرغبات المضافة على 25 تخصصاً، ورغبة واحدة -على الأقل- في المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.