تشارك المملكة، ممثلةً بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، في سلسلة اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء الثامنة والستين في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، المقامة في مقرها بمدينة جنيف خلال شهر يوليو من العام الحالي، وذلك بوفد يرأسه الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، وبمشاركة عدد من مسؤولي الهيئة.

وتأتي مشاركة هذا العام بعد تحقيق الهيئة عددًا من المنجزات على الصعيد الدولي، من خلال تعزيز حضورها في اللجان والجمعيات المختلفة، إلى جانب تحضيراتها لتنفيذ عدد من الفعاليات الجانبية لتعزيز حضورها الدولي خلال اجتماعات الجمعية العمومية، بما يعكس دور المملكة في تعزيز التعاون الدولي وقيادته.

وخلال كلمة المملكة التي ألقاها الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، سُلِّط الضوء على القفزات التشريعية والتشغيلية التي حققتها منظومة الملكية الفكرية في المملكة، من بينها اعتماد نظام حماية المؤشرات الجغرافية، وتحديث نظام حق المؤلف لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وقد أثمرت هذه الجهود عن قفزة في مؤشرات الأداء، إذ نمت طلبات براءات الاختراع بنسبة (28%)، والعلامات التجارية بنسبة (23%)، مع تحقيق الهيئة نسبة (98.4%) في مؤشر الجودة الشاملة.

كما ركزت المملكة خلال كلمتها على الانضمام إلى المعاهدات، بإيداع صكوك الانضمام إلى (معاهدة الرياض لقانون التصاميم) و(بروتوكول مدريد)، إضافة إلى إطلاق مبادرة نوعية بعنوان «الملكية الفكرية والرياضة»، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لدعم الاستثمار الرياضي، واستمرار دعم الدول النامية عبر الصندوق الاستئماني السعودي (SAFIT)، إلى جانب احتفاء المملكة بالفاحصين في (11) نوفمبر، في مبادرة تزامنت مع إصدار دليل استرشادي لأخلاقيات مهنة الفاحصين.

وتحرص الهيئة السعودية للملكية الفكرية، من خلال عضويتها في المنظمة ومشاركتها السنوية، على التواجد في قلب الحدث الدولي؛ لمواكبة أحدث الممارسات والتشريعات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير بيئة الابتكار والإبداع الوطنية.