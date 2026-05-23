كشفت وزارة البيئة وفرةً إنتاجيةً عاليةً في قطاع الثروة الحيوانية بما يُسهم في تعزيز قدرة الأسواق المحلية على تلبية الطلب المتزايد للحجاج، ويضمن توفر حاجاتهم من الأضاحي بجودة عالية.

وأشارت إلى أن القطاع يضم أكثر من 22 مليون رأس من الضأن، ونحو 7.6 ملايين رأس من الماعز، وأكثر من 2.2 مليون رأس من الإبل، إلى جانب ما يزيد على 510 آلاف رأس من البقر.

وأكدت الوزارة جاهزية الأسواق المحلية والمسالخ في مكة المكرمة لتلبية حاجات الحجاج، وسط وفرة في المعروض وجودة عالية في الإنتاج المحلي، بما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين، منوهة باستمرار جهودها الرقابية والميدانية خلال موسم الحج، عبر تكثيف الجولات التفتيشية والزيارات الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ والمنشآت ذات العلاقة؛ لضمان وفرة المعروض، والتزام العاملين بالاشتراطات الصحية والفنية والأنظمة المعتمدة.