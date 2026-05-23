نظّم مركز خدمات الجمرات في أمانة العاصمة المقدسة تدريبيًا ميدانيًا للوحدات الكشفية المساندة، ضمن الاستعدادات للحج، بهدف تعزيز جاهزية الوحدات المشاركة.

واستعرض المهندس صافي الياسي، عددًا من المحاور المتعلقة بآليات العمل الميداني، وأدوار الوحدات الكشفية في مساندة أعمال الأمانة بمشعر منى، بما يسهم في دعم الجهود التنظيمية والخدمية، والحد من الممارسات غير النظامية، ومعالجة المظاهر غير الحضارية، إلى جانب الإسهام في توجيه الحجاج وإرشادهم إلى المواقع والمسارات. واشتمل البرنامج على تنفيذ فرضية تدريبية حية في مشعر منى، حاكت عددًا من سيناريوهات العمل الميداني؛ بهدف تنمية مهارات سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات المختلفة، ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات الكشفية والجهات العاملة في الميدان، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية خلال موسم الحج.