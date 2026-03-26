شهدت مناطق عدة في المملكة، هطول أمطار راوحت بين المتوسطة والغزيرة، مما أدى إلى جريان الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار بمشيئة الله.

وأوضحت التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، أمس، استمرار الحالة المطرية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى تساقط البَرَد، وجريان السيول، وحدوث صواعق رعدية في بعض المناطق.

من جهته، دعا الدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، مع متابعة التحديثات الرسمية أولاً بأول.

وفي السياق ذاته، رفعت الأمانات والبلديات في مختلف المناطق جاهزيتها الميدانية، إذ كثّفت فرقها أعمالها للتعامل مع تجمعات المياه، وفتح شبكات التصريف، ومباشرة البلاغات؛ لضمان سلامة السكان واستمرار الحركة المرورية بشكل آمن.