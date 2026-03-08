تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه، كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، (الجمعة)، المحسنين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) خلال حفل التكريم السنوي الرابع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وجمع من أهل العطاء، تقديراً من ولي العهد لعطاءات أهل البر والإحسان، وإسهاماتهم في دعم المشاريع الخيرية في مختلف مناطق المملكة.

ورفع أمير منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على دعمهما المستمر للعمل الخيري والإنساني، وتقدير المحسنين، مشيداً بالرعاية الكريمة لحفل التكريم، وبالدعم الكبير الذي تحظى به منصة «إحسان» من القيادة، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز منظومة العطاء والتكافل.

وشكر أمير الرياض المحسنين الذين أسهموا بسخاء في دعم الفئات المستحقة، مشيداً بجهود منصة «إحسان» والعمل المنظم الذي تقوم عليه، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة الخير والرخاء والأمن والاستقرار في ظل رعاية قيادتها، ثم شاهد أمير الرياض والحضور عرضاً مرئياً مؤثراً، إلى جانب كلمات لعدد من العلماء والمشايخ حول أهمية العمل الخيري ودوره في حياة الفرد والمجتمع.

عقب ذلك، دشن أمير منطقة الرياض مبادرة «براعم إحسان» التي تهدف إلى تمكين الأطفال من استكشاف مجالات العطاء واختيارها بأنفسهم بصورة مبسطة وملموسة بإشراف أسرهم؛ بما يعزز ترسيخ قيمة الإحسان في نفوسهم منذ الصغر، ويسهم في تنشئة جيل يكبر على ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية.

وألقى رئيس اللجنة الإشرافية لمنصة إحسان الدكتور ماجد عبدالله القصبي، كلمة؛ أكد فيها أن المحسنين هم أساس مسيرة العطاء، مشيراً إلى أن المنصة أسعدت أكثر من 1,065,000 مستفيد في عام 2025، وأن 80% من التبرعات جاءت من أفراد المجتمع بمبالغ بسيطة صنعت أثراً كبيراً. كما نوّه بإطلاق النسخة السادسة من الحملة الوطنية للعمل الخيري تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة صندوق إحسان الوقفي أديب عبدالله الزامل، أن الصندوق يسعى لتحويل العطاء إلى أثر مستدام، مبيناً أن عوائده تجاوزت 48 مليون ريال، وأن إجمالي المساهمات بلغ أكثر من ملياري ريال، بما يمثل 41% من مستهدف الوصول إلى خمسة مليارات ريال لتنمية البرامج والمبادرات الخيرية.

وفي ختام الحفل، سلّم أمير منطقة الرياض جائزة إحسان للجمعيات الرائدة، وكرّم المحسنين من المؤسسات والشركات، كما قدمت منصة «إحسان» شهادة وقفية لأمير الرياض تقديراً لعطائه ودعمه للعمل الخيري.