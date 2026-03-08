أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا أمس، برئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

وفي بداية الاتصال عبر ولي العهد، عن إدانة المملكة للهجمات العدائية الإيرانية التي استهدفت الجمهورية التركية، ووقوف المملكة إلى جانب تركيا في ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

كما جرى خلال الاتصال بحث انعكاس التصعيد العسكري، الذي تشهده المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي.

وتلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا أمس، من رئيس جمهورية قبرص نيكوس کريستودوليدس، وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وانعكاس تداعياتها على الأمن والاستقرار، كما جرى التأكيد على رفض أي أعمال من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها.

وفي السياق ذاته، تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.

وقد أكد رئيس الوزراء البريطاني وقوف بريطانيا إلى جانب المملكة تجاه الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة، ودعمها ومساندتها لكل ما يسهم في الحفاظ على سيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها.