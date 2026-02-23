تراجعت جامعة الملك عبدالعزيز عن قرارها القاضي بإيقاف صرف «بدل الندرة» لأعضاء هيئة التدريس، بعد أيام من إشعار منسوبيها ببدء الإيقاف اعتباراً من فبراير 2026.

وعلمت «عكاظ» أن إدارة الموارد البشرية في الجامعة بعثت إشعارات إلكترونية تفيد بإيقاف البدل (اطلعت عليها «عكاظ»)، قبل أن تعود لاحقاً وتبلغ الأعضاء باستمرار صرفه، بعد مراجعة نظامية أجرتها لجنة مختصة، استندت فيها إلى القرارات والضوابط المنظمة، إضافة إلى التصنيف السعودي للقرار (75).

وأوضحت جامعة الملك عبد العزيز أن التراجع جاء حرصاً على إجراء مراجعة دقيقة لبيانات التخصصات العامة والدقيقة، والتأكد من توافقها مع الآلية المعتمدة، دون المساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس أو الإضرار بهم خلال فترة المراجعة.

وشددت على أن الإجراءين -الإيقاف ثم الاستئناف- يأتيان في إطار الالتزام بالأنظمة وتحقيق العدالة في تطبيق المعايير، وضمان توحيد آلية الصرف بما يتوافق مع التصنيفات والقرارات الرسمية.

يشار إلى أن بدل الندرة يشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، وتراوح نسبته بين 20 و40% من الراتب الأساسي، وفقاً لطبيعة التخصص ومدى ندرة الكفاءات فيه.