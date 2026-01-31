أعلنت وزارة الداخلية نتائج الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 3 إلى 9 شعبان 1447هـ (22–28 يناير 2026م)، إذ أسفرت عن ضبط 19975 مخالفاً للأنظمة؛ منهم 12906 مخالفين لنظام الإقامة، 3918 مخالفاً لنظام أمن الحدود، 3151 مخالفاً لنظام العمل، وضبط 1716 شخصاً أثناء محاولتهم دخول المملكة؛ 39% منهم يمنيون، و60% إثيوبيون، و1% جنسيات أخرى.

فيما تم ضبط 48 شخصاً حاولوا الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية، وتم ضبط 11 شخصاً تورطوا في نقل أو إيواء أو تشغيل مخالفين أو التستر عليهم. وأشارت (الداخلية) في بيانها الصادر أنه يتم حالياً إخضاع 23472 مخالفاً للإجراءات النظامية؛ منهم 21862 رجلاً، و1610 نساء.

وأوضحت (الداخلية) أنه تمت إحالة 16595 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، فيما تمت إحالة 1820 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 14867 مخالفاً.

(الداخلية) حذرت في بيانها الصادر من منع تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيوائهم أو مساعدتهم وأن ذلك جريمة كبرى موجبة للتوقيف، وأن العقوبات قد تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مليون ريال، مع مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة، والتشهير بالمتورطين.