تشارك هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في النسخة الحالية من مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية، المقام في محافظة طريف خلال الفترة من 29 يناير حتى 2 فبراير، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الوعي البيئي وإبراز الموروث الثقافي للمجتمعات المحلية.

وتقدّم الهيئة عبر جناحها في المهرجان عرضاً حياً لحرفة السدو؛ باعتبارها إحدى الحرف التراثية العريقة التي تعكس أصالة الثقافة المحلية داخل نطاق المحمية. وتهدف هذه المشاركة إلى تمكين الأسر المنتجة والحرفيين من إبراز أعمالهم التي تمزج بين الهوية الوطنية والتراث الحي، بما يسهم في حفظ هذا الإرث من الاندثار وتنميته.

وتأتي هذه المشاركة ضمن إستراتيجية الهيئة لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والصقارين، والتعريف بالفرص السياحية والكنوز الطبيعية والأثرية التي تزخر بها المحمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة واستدامتها.