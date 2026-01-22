حققت السعودية حضوراً لافتاً بعد فوزها بعدد من الجوائز المرموقة في مجالي الطب والتمريض، خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، التي استضافتها مدينة طرابلس الليبية في ديسمبر الماضي. ويعكس هذا التميز التطور المتسارع للقطاع الصحي السعودي، وما يضمه من كفاءات وطنية أسهمت في تعزيز الابتكار ورفع الجاهزية الصحية، انسجاماً مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.



فقد حصد مدير مركز الأمير نايف للأبحاث الصحية الدكتور أحمد بن سالم باهمام، جائزة التفوق في البحث العلمي والابتكار، تقديراً لإسهاماته البحثية النوعية.



كما نال كبير استشاري جراحة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور زهير بن يوسف الهليس، جائزة التميّز والريادة والأثر المهني الطبي، نظير دوره البارز في تطوير جراحة القلب على المستوى العربي.



فيما فاز الفريق السعودي المكوّن من: منال سعيد بانصر، إيمان محمد الشمري، عبدالرحمن عبدالله أبو خضاعة، جوهرة فهد الحربي، وريم محمد الحميدان، بالجائزة الأولى في الممارسة السريرية عن مشروع INS Model، وهو نموذج مبتكر لرفع القدرة الاستيعابية لأقسام العناية الحرجة خلال الكوارث، طُوّر خلال جائحة كورونا لتعزيز جاهزية الكوادر التمريضية والمنظومة الصحية.



كما حصلت الرئيس التنفيذي للتمريض بمدينة الملك سعود الطبية الدكتورة بدرية عوض الشهري، مناصفة بين المملكة ومصر، على جائزة «العمل المميز في مهنتي التمريض والقبالة» عن مشروع الناتاثون، الذي يهدف إلى تطوير التعليم والتدريب التمريضي ورفع جودة مخرجات التعليم الصحي.



وتؤكد هذه الجوائز المكانة المتنامية للكوادر الصحية السعودية، وقدرتها على المنافسة عربياً عبر مشاريع مبتكرة تعزز جودة الرعاية الصحية، وترسّخ دور المملكة في بناء منظومة صحية أكثر استعداداً واستدامة.