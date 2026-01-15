أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة في لبنان اليوم (الخميس)، البلاغ التالي: «في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، للحدّ من انتشار هذه الآفّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، ونتيجة الجهود المشتركة بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، على إثر تبادل معلومات بين المديريّة العامّة لمكافحة المخدّرات في المملكة العربية السعودية ومكتب مكافحة المخدّرات المركزي في لبنان، نفّذت قوة من المجموعة الخاصّة والمكتب المذكور في وحدة الشرطة القضائيّة والقوّة الضاربة في شعبة المعلومات، بالتنسيق والمؤازرة من الجيش اللبناني، في محلة التل الأبيض- بعلبك عمليّة أمنيّة أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع الكبتاغون وكمية من المخدرات وأسلحة ومواد محظورة».

فيما أكدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.