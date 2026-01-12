بمبادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأديان السريلانكية، وفي إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة في تشجيع أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله والعناية به،

وتعزيزاً للعناية بكتاب الله تعالى، ودعم حفظته، وترسيخاً لقيم الوسطية والاعتدال، ونشراً لمعاني الإسلام السمحة، انطلقت في جمهورية سريلانكا، أمس، النسخة الثالثة من مسابقة القرآن الكريم، التي يشارك فيها 2600 متسابق ومتسابقة، تأهّل منهم 200 للتصفيات النهائية، موزعين على 8 فروع، بواقع 4 فروع للطلاب ومثلها للطالبات. وتشمل الفروع: حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ 10 أجزاء، وحفظ 5 أجزاء، وفق معايير تحكيم دقيقة تضمن العدالة بين المتسابقين.