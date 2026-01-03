نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من رياح نشطة على الوجه وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.