نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من رياح نشطة على الوجه وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
The National Center of Meteorology in the Tabuk region warned today of active winds in Al-Wajh and Umluj, which include accompanying effects of reduced horizontal visibility, with winds reaching speeds of (40-49) km/h. The center indicated that the condition will continue until 6 PM.