أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، الجمعة، بوزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.