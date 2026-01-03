أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، الجمعة، بوزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، الجمعة، بوزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah made a phone call on Friday to the Foreign Minister of the Republic of Turkey, Hakan Fidan.
During the call, they discussed the latest developments in the region and the efforts being made regarding them.