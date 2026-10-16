ألوان جريئة وتطريزات فاخرة.. نجمات يتألقن في مهرجان الجونة السينمائي

تنوعت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي 2026، بين التصاميم الكلاسيكية الفاخرة والقصّات العصرية والتفاصيل المطرّزة، لتبرز اختيارات مختلفة تعكس أساليب الأناقة لدى كل نجمة.

واختارت منى زكي فستاناً أسود من دار كارولينا هيريرا، تميّز بقصّة مكشوفة الكتفين وتنورة واسعة، وزُيّن بخطوط هندسية متقاطعة من الكريستال الفضي، ما أضفى عليه بريقاً لافتاً. واكتملت الإطلالة بمجوهرات ألماسية ومكياج هادئ وتسريحة شعر قصيرة، في تنسيق جمع بين الفخامة والبساطة.

أما هنا الزاهد، فاتجهت نحو الطابع الأنثوي بفستان من الدانتيل العاجي، تزيّنه نقوش زهرية وطبقات من الكشكش عند الوركين وأسفل التنورة. وجاءت الفيونكة المخملية السوداء عند فتحة الصدر لتشكّل تبايناً مع اللون الفاتح، فيما أضافت الأقراط المتدلية وتسريحة الشعر نصف المرفوعة لمسة ناعمة إلى الإطلالة.

وقدّمت أمينة خليل إطلالة لافتة بالأزرق الملكي، من توقيع إيلي صعب، بفستان غطّته التطريزات اللامعة، وجاء بقصّة مستقيمة وياقة هالتر تكشف الكتفين. وعزّزت المجوهرات الألماسية بريق التصميم، فيما حافظت على بساطة المكياج وتسريحة الشعر، لتترك مساحة للتفاصيل المطرّزة كي تتصدر المشهد.

واختارت درة مزيجاً غنياً من العنابي والذهبي في فستان من توقيع طوني ورد، تميّز بتطريزات لافتة وتفاصيل متدلية أضفت حركة على التصميم. وجاء الوشاح الساتاني العنابي المنسدل من الكتف ليمنح الإطلالة طابعاً درامياً، فيما أكملت المجوهرات البارزة والتسريحة المنسدلة مظهرها الفاخر.

أما ليلى علوي، فاعتمدت اللون التركوازي في فستان من توقيع طوني ورد، تميّز بفتحة ياقة على شكل حرف V وأكمام واسعة تنسدل بأسلوب الكاب حتى الأرض. ومنح اللون الحيوي التصميم حضوراً واضحاً، فيما أضافت حقيبة الكلاتش الفضية لمسة متناسقة مع التفاصيل اللامعة.

وعكست الإطلالات تنوعاً في اختيارات النجمات بين الألوان القوية والتطريزات الغنية والتصاميم ذات التفاصيل الدرامية، مع حضور واضح للقصّات التي تجمع بين الأنوثة والفخامة على السجادة الحمراء.