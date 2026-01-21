دمج اللون الفستقي مع البرغندي أصبح من أبرز صيحات أزياء الخريف لهذا العام، إذ يجمع بين النعومة والأناقة العميقة ويعطي إحساساً بالدفء والفخامة.

في الوقت نفسه، يناسب مختلف القطع من المعاطف والكنزات إلى الفساتين والتنانير، إضافة إلى الإكسسوارات مثل الشالات والأحذية.

ويعكس المزج بين الفستقي اللمسة المرحة والبرغندي الطابع الكلاسيكي إطلالة متجددة وعصرية في آن واحد.

ويتيح هذا المزيج تنوعاً كبيراً في التلاعب بالخامات بين الصوف المخملي والجلد الطبيعي والحرير لإبراز الغنى البصري ويعد خياراً مثالياً لمن تبحث عن أسلوب أنيق وجريء يتناغم مع ألوان الخريف الدافئة.