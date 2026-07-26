سلّط العدد الثامن من مجلة «ساتا» الفصلية الصادرة عن جمعية الترجمة، تحت إشراف وزارة الثقافة، الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الترجمة في ظل التطور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مستعرضًا أثرها في مهنة الترجمة ومستقبلها.

واستهل العدد المعنون بـ«الترجمة والذكاء الاصطناعي: مهارة المترجم وتطور الآلة»، المتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي، بمقالة لإحدى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بعنوان (سيادة المعرفة تبدأ من سيادة اللغة)، مؤكدةً أهمية اللغة بوصفها أساسًا لصناعة المعرفة ونقلها، ودورها المحوري في بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته.

ويقدّم العدد قراءة متكاملة للعلاقة المتحوّلة بين الذكاء الاصطناعي والترجمة؛ بوصفها علاقة لا تقف عند حدود الأدوات التقنية، بل تمتد إلى أسئلة أعمق تتصل باللغة والمعنى واتخاذ القرار ودور الإنسان في صناعة الفهم ونقل المعرفة. وينطلق من المشهد الوطني وما يشهده من اهتمام متزايد بالذكاء الاصطناعي، مستعرضًا موقع المترجم في هذا التحول وما يتيحه من فرص جديدة وتحديات مهنية ومعرفية.

ويتناول العدد واقع الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي؛ من خلال استعراض التحولات التي تعيد تشكيل دراسات الترجمة وتطبيقاتها، بما في ذلك تحليل البيانات اللغوية، وتقنيات تتبع حركة العين، والترجمة القانونية، والترجمة السمعية والبصرية، وترجمة الشعر، ويناقش ما تطرحه هذه المجالات من أسئلة حول دقة الآلة، وحساسية السياق، وحدود الإبداع الإنساني، ودور المترجم في الحفاظ على جودة المحتوى ومعناه.

وتنسجم موضوعات العدد مع ما أكدته كلمة رئيس التحرير عبدالرحمن السيد من ضرورة النظر إلى الذكاء الاصطناعي؛ بوصفه قوةً مُمكِّنة تدعم المترجم، وتوسّع من قدراته، مع أهمية الحفاظ على الوعي النقدي والمعرفة المهنية والقدرة على اتخاذ القرار اللغوي والثقافي المسؤول، بما يضمن توظيف التقنية لخدمة الإنسان والمعرفة.

ويسلّط العدد الضوء على عدد من المبادرات والشراكات والتجارب المهنية التي تعكس حيوية قطاع الترجمة وتطوره، بما في ذلك الشراكات الدولية، وحضور الجمعية في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ودورها في بناء جسور التواصل بين المترجمين والباحثين والمؤسسات، وتعزيز مكانة الترجمة في مواكبة التحولات التقنية والثقافية المتسارعة.

واختيرت مواد العدد إسهامًا في إثراء الحوار حول مستقبل الترجمة في عصر الذكاء الاصطناعي، وتعميق الوعي بالدور المحوري للمترجم بوصفه شريكًا معرفيًّا وثقافيًّا يمتد دوره إلى الفهم والتأويل والمراجعة وصون المعنى الإنساني، في عالم تتسارع فيه الخوارزميات، وتتزايد فيه الحاجة إلى الخبرة البشرية والوعي اللغوي والثقافي.