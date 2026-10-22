في بلادنا تتجلى معاني بث الطمأنينة في أبناء الوطن واليقظة في حماية مكتسباته والإرادة في صون سيادته والعزيمة أمام التحديات، في منظومة دفاعية وأمنية تعمل بمسؤولية واقتدار، مستندة إلى رؤية إستراتيجية تجعل حماية الإنسان والأرض والمقدرات أولوية راسخة، فاستقرار الوطن ليس أمراً عابراً بل حصيلة عمل مؤسسي متكامل، واستعداد مستمر، وتضحيات تستحق التقدير والوفاء.

إن رجال الأمن والدفاع يقفون في ميادين الشرف، يؤدون واجبهم بثبات وانضباط، ويجسدون أسمى معاني الإخلاص والتضحية، ومن حق هؤلاء الأبطال علينا أن نثمن جهودهم ونعتز بعطائهم، وأن ندرك أن خلف كل لحظة أمن رجالاً يسهرون، وخلف كل منجز إرادةً تحمي الوطن وتصونه.

كما أن الدفاع عن الوطن مسؤولية تتجاوز حدود الميدان، فهو وعي يحصن المجتمع من الشائعات، ووعي قانوني يرفض التحريض والتضليل، والتزام يحفظ وحدة الصف ويصون المصالح العليا للدولة، في إطار الأنظمة والتعليمات المرعية.

ستبقى بلادنا شامخة بقيادتها، قوية بمؤسساتها، عزيزة بأبنائها، متماسكة في مواجهة التحديات، وسيظل الولاء للوطن موقفاً يترجم بالعمل، والانتماء مسؤولية تثبتها المواقف، والأمن نعمة نحفظها بالوعي والوفاء.