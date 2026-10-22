تثبت بلادنا على الدوام، أنها وطن قوي يستمد استقراره من التلاحم العميق القيادة والرعية، وهذا التماسك ذو السياج الصلب والواقع الحي تتجلى مظاهره في المواقف الشديدة، وفي القدرة الشاملة على الاستمرار بثبات نحو البناء والتنمية مهما كانت التحديات.

وهذا التلاحم الوطني في أوقات الشدة يتجدد في تفاصيل الحياة اليومية، حين يشعر المواطن بأن وطنه يضعه في مقدمة أولوياته، وأن تحسين حياته وتعزيز استقرار أسرته يمثلان جوهراً له ولوطنه.

ولأن التلاحم الوطني يكتمل بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي، أثمرت الجهود الوطنية عبر صندوق تنمية الموارد البشرية عن توظيف 329 ألف مواطن ومواطنة خلال النصف الأول من العام، بزيادة 23% عن الفترة المماثلة، بالتوازي مع تطبيق قرار توطين المهن الإدارية المساندة بنسبة 100%، كما تستمر الريادة الرقمية والخدمية للمملكة بحصولها على المركز الأول إقليميًا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 99%، والتوسع في شبكات النقل والقطارات الحديثة مثل «سار» لتعزيز الحركة وسلاسل الإمداد.

يؤكد، أن السعودية تسير بخطى واثقة نحو المستقبل؛ هذا الامتداد التنموي والإنساني من إطلاق اسم المؤسس الملك عبدالعزيز على الجامع الكبير شمال الرياض، مروراً بالحملة الوطنية للتبرع بالدم التي افتتحها ولي العهد بتبرعه الكريم كمثال للقدوة والعطاء، وصولاً إلى اللفتات الحانية بتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين.

إن القوة التي تتمتع بها المملكة اليوم، ليست معزولة عن الرؤية التنموية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، فكما تجلى في الخطاب الملكي الكريم أمام مجلس الشورى يمثل رفعة الوطن وتحسين حياة الناس الجوهر الأساسي للعمل الحكومي، وتترجم هذه التوجيهات إلى خطوات عملية في كل المجالات، والاستثمار في قدرات المواطنين، والإصلاحات العقارية التي مكنت أكثر من 63 ألف أسرة سعودية من تملك مسكنها الأول خلال النصف الأول من عام 2026.

‏أخيراً

إنها المعادلة التي تجعل من المملكة حصناً منيعاً ورمزاً شامخاً للرفعة والاستقرار، من خلال إرادة سياسية حكيمة وشعب مخلص متماسك وبناء تنموي لا يتوقف.