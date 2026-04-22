رغم أن النجاح ليس له وصفة محددة، إلا أنه في ما يبدو أن الثبات على الهدف هو أعمق أسراره. لم يرتبط النجاح يوماً بالظهور العابر فحسب؛ فكم من اسمٍ لمع في سماء الشهرة كالبرق ثم خفت، وكم من موهبةٍ ارتقت ثم انتهت وتلاشت في ضجيج المنافسة. غير أن هناك قلة نادرة لا تكتفي بالمرور في المكان أو الزمان دون أن تعيد تشكيله، فيصبح ما بعده ليس كما قبله. من هذه القلة الاستثنائية يطل الفنان محمد عبده والممثل عادل إمام، لا بوصفهما نجمين مشهورين فحسب، بل بوصفهما علامتين ثقافيتين عبرتا من حدود الفن المألوف إلى أفق أبعد وأرحب، حيث يدخل محمد عبده عامه الخامس والستين فنياً حاملاً في رصيده أكثر من ألفي أغنية، بينما يدخل عادل إمام عامه الرابع والستين فنياً متوجاً بـ126 فيلماً و11 مسرحية خالدة.

الرجلان ينتميان إلى عالمين مختلفين؛ أحدهما ابن اللحن والقصيدة، والآخر ابن الشاشة والنص. لكن التأمل العميق يكشف خيطاً خفياً يجمعهما. هذا الخيط لا تصنعه الموهبة وحدها، بل طريقة تحويل الموهبة إلى مشروع وجداني ثقافي يتجاوز القالب الفني، ليصبح أسلوباً يلقي بجماله وظلاله على المجال العام. محمد عبده دخل إلى الناس عبر الغناء الذي يوقظ فيهم العاطفة، وعادل إمام دخل إليهم عبر الضحك الذي يحمل في داخله ما هو أعمق من التسلية.

سر محمد عبده يبدأ في الاقتراب من الجوهر الشاعري. صوته يحمل وقاراً لا يُثقل، وحنيناً لا يُبتذل، وصفاءً يحتفظ بالعمق. هو من الفنانين الذين يلمع اللحن في حناجرهم ويشع الشِعر في خواطرهم. حين يغني لا يذيع القصيدة فحسب، بل يحيي أصولها وفصولها. لكن سره الأعمق يكمن في ذائقته الذكية؛ فهو يعرف ماذا يختار، ومتى يختار، وكيف يضع بذور اللحن في موسم القصيدة. لقد حمل الروح الأثيرة لشبه الجزيرة ثم صاغها في صورة فنية يلقاها العربي من رأس الحد في عُمان حتى رأس نواذيبو في موريتانيا.

تتجلى هذه العبقرية في محطات مسيرته؛ فحين تعاون مع الأمير بدر بن عبد المحسن في رائعة «الرسايل» منتصف السبعينيات كانت الاغنية بمثابة ثورة رقيقة على القوالب المعتادة، أو حين نقل الأغنية الخليجية إلى العالمية عبر أغنية «أبعاد» التي تغنت بها فرق من كل أنحاء العالم، أو حين غنى «أنشودة المطر» تلك الملحمة الشاعرية الموسيقية جسّد فيها أعلى درجات الجرأة الفنية في دمج الشعر الحديث بالنغم الأصيل.

كان يحتفظ بالأصالة التي تحمل الماضي إلى الحاضر دون أن ينكسر. لذلك بدا صوته زمناً موازياً يدخل إليه المستمع في كل مرحلة.

وإذا كان محمد عبده قد اتخذ من الموسيقى والقصيدة طريقاً للوجدان، فإن عادل إمام اختار طريقاً آخر لا يقل أهمية، وهو طريق الضحك. يكمن سر الزعيم في تصوره البارع لنبض البيت والشارع. لقد عرف منذ وقت مبكر أن الجمهور يمنح قلبه لمن يشبهه ويكشفه ويضحكه. حضوره قريب جداً من خواطر الناس، من نقاشاتهم وتوتراتهم وأفراحهم الصغيرة وخيباتهم الكبيرة. لقد كشف بملاءمة مدهشة أن الضحك شكل ذكي من أشكال الألم والعلاج معاً.

مرّن عادل إمام الضحك، فأصبح ممارسة اعتيادية لقول الأشياء الثقيلة بخفة تخدعنا في البداية ثم تكشف لنا صدقها الجارح. تسلل إلى القضايا الكبرى من باب السخرية، وحوّل الكوميديا إلى طريقة في تفكيك السلطة والعجز والنفاق والتناقض الاجتماعي. يتضح هذا جلياً في أعماله التي لامست عصب المجتمع؛ فمن تمرد الشباب في «مدرسة المشاغبين»، إلى قسوة الواقع السياسي في «إحنا بتوع الأتوبيس»، وصولاً إلى تفكيك ظاهرة التطرف في «الإرهابي». لقد قدم المجتمع على الشاشة بمعناه الطازج؛ الموظف المرهق، الرجل المقهور، المراوغ الصغير، العاشق العاثر، الحالم البسيط، والساخر الذي يحتمي بالنكتة من قسوة العالم. كلهم وجدوا فيه مرآة تعكس ذواتهم، فأدرك أن النكتة التي تمس عمق الحياة تبقى، وتتحول إلى جملة تتكرر ومشهد يُستعاد، لتصبح لاحقاً ذاكرة شعبية حية.

من هنا يلتقي الرجلان في دأب واحد؛ لا شيء يعبر إلى الناس مثل العمل المشغول بإتقان. نجح محمد عبده لأنه صقل ذوقه الخاص حتى صار عاماً، ونجح عادل إمام لأنه فهم الناس بعمق وانتشر فيهم. فالمبدع يذهب بهويته أبعد، يكتشف ما بها ولها من إنسانيّ ومشترك وعابر للحدود. لقد اصطحبا معهما التفاصيل المهمة في بيئتهما من روح وتعبير وذوق، واكتشفا أن الصدق مع التجربة المحلية، وتمثيل الناس بعمق دون ابتذال، هو أسرع الطرق إلى المعنى الإنساني الواسع. فالفن لا يعبر للخارج حين يتخلى عن جوهره، بل حين ينضج في بيئته.

عند عادل إمام تبدو البساطة تلقائية، لكنها ثمرة تدريب طويل ومطالعة غزيرة. وعند محمد عبده يبدو الأداء سلساً مطمئناً، لكنه نتاج انضباط شديد ومعرفة ببواطن الصنعة. كلاهما عاملَ الفن بوصفه مهنة ذات أخلاق داخلية، وكلاهما يعرف أن الفن يتجلى أيضاً في دقة ما يُترك ويُستبعد. ولديهما همة نادرة على الإصغاء الحاد لما يتغير في الناس والزمن دون الوقوع في فخ الموضة، فبنيا علاقة ثقة مع الجمهور، وهي مرتبة أعلى من الإعجاب بكثير؛ فالإعجاب قد تصنعه صفقة موفقة أو نجاح موسمي، أما الثقة فتبنى حين يطمئن الناس إلى أن الفنان يحافظ على صورته العميقة فيهم، يحترم وعيهم، ويفهم مكانته ومكانه بينهم.

على المستوى الثقافي، كانا مترجمين بارعين لروح وطنيهما. عادل إمام أخذ من مصر خفة الدم المصحوبة بالمرارة، والرغبة في الحياة المُحرجة بالظروف، والقدرة على السخرية من المأزق بدل الاستسلام له. ومحمد عبده أخذ من الجزيرة العربية صفاءها واتساعها، والنبرة المديدة والألوان العديدة، والفخر الذي لا يلغي الرقة. ومن هنا بدا كل واحد منهما كأنه يكتب فصلاً من هوية جماعية، لا مجرد فصل من سيرته الفردية.

وعلى المستوى الفني الخالص، مارسا التجدد من داخل الجوهر، وهي المرتبة التي تفصل الفنان العابر عن الفنان الباقي؛ أن يتغير دون أن يضيع، وأن يحافظ على نفسه دون أن يتجمد. لقد انتصرا على آفة الشهرة الأخطر وهي الاستسهال، وظلا يفتشان عن صيغة جديدة للمعنى وعن ممر مختلف للروح ذاتها، فصار الاستمرار عندهما امتحاناً متجدداً لصدق الموهبة أمام التحولات.

في العمق، يلتقيان في معادلة إنسانية؛ آمنا أن الفن خدمة نبيلة للمعنى. الضحكة عند عادل إمام طريقة في احتمال العالم وكشفه، والنغمة عند محمد عبده طريقة في ترميم الداخل الإنساني ومنحه لغة تليق به. لم يصلا إلى القمة لأنهما أعلى من الناس، بل لأنهما كانا الأقدر على تمثيل الناس بصدق وأصالة. الأول جعل الضحك مكاشفة ماتعة، والثاني جعل الطرب هوية جامعة.

حين نتأمل سر تميّزهما نكتشف شيئاً أوسع؛ الإبداع الحقيقي ليس أن تترك أثراً في زمنك فحسب، بل أن تصبح جزءاً من الطريقة التي يشعر بها الناس بزمنهم. وهذا هو المجد الأندر؛ أن يتحول الفنان من صاحب أعمال ناجحة إلى شكل عميق من أشكال الوجدان. لذا، وبكل جدارة واستحقاق، أصبح محمد عبده الفنان الشمس، وعادل إمام الممثل الرمز.