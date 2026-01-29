من يؤمن بما وهبه الله بثقة تامة مكتفياً من ذاته، لن يرى نجاحات الآخرين انتقاصاً له أو تهديداً، بل يفرح ويبتهج بكل نور يضيء، وبكل نبتة تزهر، وبكل بنيان يعلو، لروحه السامية وإيمانه أن ذلك يزيد حياته جمالاً وبهاء. وبينما يستمر الصراع في القاع، لمن ضلوا وأضلوا، واجتمع حولهم كومة من الجهلاء.

وحول مقولة: الشياطين لا يمكن هدايتها، أتذكر حادثة الشاعر الأمريكي (ألن غينسبرغ) حين كان يصرخ لهداية من يحب، فخسر صحته، وفقد عقله، وصارت صرخاته تتعالى في الميادين بلا وزن ولا قافية، وأمضى عمراً في المصحات النفسية، ثم أفاق بعد فوات العمر وأيقن ما فاته، متذكراً صرخاته وعمره الفائت.

والخلاصة: لا يمكن للقمر أن يهبط للأرض ليضيء قلب ذلك السواد البشري المظلم، إلا بأمر خالق الكون، فراحة الحكماء في وجود الحق، وراحة السفهاء في وجود الباطل.