الموهبة قيمة فطرية يملكها كل إنسان بدرجات ومسارات مختلفة، فهي ليست محصورة في مجال واحد، ولا مرتبطة بعمر معين. فقد يمتلك شخص موهبة في الشعر، وآخر في الإعلام، وثالث في الكتابة، ورابع في مجالات الفن أو الثقافة أو الرياضة، لكن الفرق الحقيقي يكمن في لحظة الاكتشاف وطريقة التعامل معها. فهناك من يتعرّف إلى موهبته في وقت مبكر، فيسعى لتطويرها وتغذيتها بالمعرفة والتجربة، لتكبر معه وتكون جزءاً من هويته ومسيرته.

وفي المقابل، هناك من يتأخر في اكتشاف موهبته لظروف الحياة أو انشغالات العمل أو غياب الوعي بقدراته. وكثير ما نرى أشخاصاً أمضوا سنوات طويلة في وظائف رسمية، ثم بعد التقاعد يظهرون كمحاورين، أو كتّاب رأي، أو إعلاميين أو مؤلفي روايات يمتلكون خبرة عميقة وحضوراً مميزاً. هؤلاء لم تكن مواهبهم غائبة، بل كانت محاصرة بضغط المسؤوليات، حتى أتاح لهم الوقت فرصة الظهور.

غير أن المشكلة الأكبر ليست في تأخر الاكتشاف، بل في الخوف من رد فعل المجتمع. فالبعض يكتشف أنه شاعر، لكنه يتراجع خشية سؤال الناس: متى أصبحت شاعراً؟ ولم نرَ ذلك من قبل؟ وربما يرى أن البيئة المحيطة لا تحتضن هذا النوع من الإبداع، فيخفي موهبته داخل نفسه. وهناك من يكتشف أن لديه موهبة إعلامية في الإلقاء، أو التحليل، أو الظهور المرئي لكنه يخشى من كلمات محبطة أو تعليقات ساخرة فيتوقف عند أول خطوة.

وتتكرر الصورة في مجالات الفن والموسيقى والتمثيل والرياضة. فكم من لاعبٍ أو فنانٍ أو مصوّرٍ أو فنان تشكيلي لم يبرز إلا متأخراً، وكم من موهبة دفنت نفسها بسبب الخجل أو عقدة المقارنة أو الخوف من التجربة. بينما الواقع يؤكد أن الموهبة لا تقاس بسن مبكر، بل بالقدرة على الاستمرار والإصرار على تطوير الذات.

فالتجارب العالمية والمحلية تثبت أن كثيراً من المبدعين تألقوا في عمر متأخر، بل إن بعضهم صنع أفضل إنجازاته بعد الأربعين أو الخمسين، لأن النضج يمنح الموهبة بُعداً أعمق وهدوءاً أكبر.

في الختام

الموهبة لا تنتهي صلاحيتها ما دام صاحبها مؤمناً بها. لذلك يجب على كل شخص يدرك موهبته في الشعر أو الإعلام أو الفن أو الرياضة أو غيرها أن يدعمها فوراً دون تردد أو خوف من المجتمع، فالموهبة لا تعرف عمراً محدداً، بل تعرف الشغف والجرأة فقط مهما كان توقيت اكتشافها.