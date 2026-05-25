حين أُعلن عن تأجيل معارض أبريل ومايو ويونيو وُصف المشهد بالخسارة والانتكاسة غير أن القراءة الاقتصادية المختلفة ترى في التأجيل لحظة إعادة توزيع للثقة بين المنظمين والمراكز المستضيفة، فالأزمات في سوق المعارض تكشف مستوى الجاهزية وتعيد فرز المواقع التنافسية وتمنح الأكثر استعداداً موقع الصدارة..



إلا أن هناك فرقاً جوهرياً بين التأجيل والإلغاء، فالإلغاء يبدد رأس المال المستثمر وينهي العلاقة بالسوق، أما التأجيل فيبقي الاستثمار داخل الدورة الاقتصادية ويضع المنظم في حالة بحث عن يقين تشغيلي جديد، فالطلب يتراكم في انتظار بيئة أكثر استقراراً، وفي أوقات الاستقرار تتقدم قيمة مالك المساحة، وفي أوقات الاضطراب تتعزز قيمة صانع الحل، إذ يتمحور السؤال حول ضمان استمرارية الحدث بكفاءة رغم المتغيرات، والجهة القادرة على تقديم هذا الضمان تتحول من مستضيف إلى شريك استراتيجي..



إن التحرك السريع وتقديم حلول مرنة يمنحان ميزة تنافسية واضحة عبر إعادة هندسة الرزنامة وطرح تواريخ بديلة مدروسة، تمنح المنظم يقيناً زمنياً وعبر بناء منظومة لوجستية محلية متكاملة تعزز الاعتماد على الخدمات الوطنية في التجهيز والتخزين والنقل والتقنيات بما يعيد تشكيل سلاسل الإمداد على أسس أكثر متانة، إضافة إلى تقديم دعم تشغيلي احترافي يساعد المنظم على إعادة هيكلة فعاليته وفق المعطيات الجديدة ويؤسس لرأس مال علاقاتي طويل الأمد، وهنا تنتقل القيمة من مساحة مؤجرة إلى منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والاستمرارية، والعائد الحقيقي لهذه الاستجابة يقاس بأصول استراتيجية بعيدة المدى تتمثل في تراكم سمعة المسار عبر سوابق نجاح في إدارة الفعاليات المؤجلة وتعميق سلاسل القيمة الوطنية ودخول الشركات المحلية في شبكات التوريد الدولية، إضافة إلى ترسيخ صورة المركز بوصفه وجهة لإدارة استمرارية الأعمال بما يعزز الثقة الاستثمارية مستقبلاً.



وفي هذا السياق تبرز السعودية نموذجاً متقدماً، حيث أرست رؤية 2030 بنية تحتية متكاملة وبيئة تنظيمية مرنة وكفاءات وطنية قادرة على الابتكار تحت الضغط، ليتحول سؤال المنظم العالمي من البحث عن بديل مؤقت إلى البحث عن شريك طويل الأمد، وتغدو تأجيلات هذا الربيع محطة ضمن دورة اقتصادية أكبر يعاد فيها توزيع المشهد مع تغير الظروف، فيما تخرج الجهات التي تمتلك سرعة القرار ومرونة التنفيذ بأصل استراتيجي أثمن من الإيراد الموسمي، وهو ثقة السوق الممتدة عبر الزمن.