الوعي الثقافي إدراكٌ يعيد تشكيل علاقتنا بالإرث الثقافي والفني، ويجعلنا نراه امتدادًا لهويتنا ومرآةً لذائقتنا الجمعية.



ومع رؤية 2030 اتسع هذا الإدراك من حس فردي إلى مسار وطني منظم، أعاد للثقافة والفنون حضورها في بناء الإنسان وجودة الحياة، وجعلها من مقومات الاقتصاد والنهوض الحضاري، ورسخ قيمة الجمال كرصيد يستحق الحفظ والعناية.



حين يرحل المبدع، يترك خلفه كنوزًا لا تُقاس بثمن، وأعمالًا تحمل روح زمنها وملامح مجتمعها.



هنا يبدأ الاختبار الحقيقي للوعي، في المسافة بين ما أُنجز ومن آلت إليه حيازته، يتحدد مصير تلك الكنوز.



إما أن تُحفظ بعينٍ تدرك قيمتها، فتظل حية في الذاكرة، أو تُفقد حين تُختزل في قيمةٍ مادية، فتغيب صفحة من وجدان المجتمع دون أن يُلتفت إلى ما غاب فيها.



الفن ذاكرة جمعية



في التشكيل، لا تُقرأ اللوحة عبر ألوانها وحدها، بل عبر زمنٍ يتكثف داخلها، ملامح بيئة وإيقاع مكان وتحولات إنسان.



كل عمل أصيل هو وثيقة بصرية تُفصح عما تعجز اللغة عن البوح به.



حين يرحل الفنانون، فإن ما يخلفونه يتجاوز حدود الملكية الفردية، ويرتقي إلى رصيدٍ وطني يحمل الإرث ويجسد القيم الجمالية في المجتمع.



بين التسليع والتلاشي



المشهد يكشف فجوةً مقلقة، وعيٌ يحصر القيمة في الثمن، وآخر يغيب عنه إدراكها. فإما أن يُعامل المنجز كسلعة تُعرض وتُصفّى، أو يُترك للإهمال حتى ينزلق إلى فائض الأشياء. وبين هذين المسارين، تنحسر قيمته العميقة.. تلك التي تبقى بقدر ما تستقر في الوعي الجمعي.



مسؤولية تتجاوز الورثة



القضية لا تتوقف عند حدود العائلة، بل تمتد إلى فضاءٍ أوسع يستدعي تدخلًا ثقافيًا منظمًا.



صون الأعمال، أرشفتها، اقتناؤها، عرضها، ودمجها ضمن السردية الوطنية، يمثل ضرورة تحمي الهوية وتمنح الأجيال القادمة فرصة رؤية ذاتها في مرآة من سبقها.



سؤال يستدعي الفعل



يبرز هنا تساؤل ملحّ .. هل يمكن أن تنهض جهة تتولى حفظ هذا الكنز؟



كيان يعمل برؤية واضحة، يقتني هذه الأعمال بوعي يوازن بين حق الورثة وقيمة المنجز، فلا تُختزل في قيمةٍ مادية، ولا تُترك عرضة للنسيان.



متحف يضيء الذاكرة



قد يتجسّد هذا الدور في متحف للفنون التشكيلية، يتجاوز فكرة العرض إلى بناء ذاكرة بصرية متكاملة.



متحف يباشر الاستحواذ المنهجي، يعيد تقديم الأعمال ضمن سياقاتها، ويمنحها حياة متجددة، حيث تُرى كجسورٍ تربط الأزمنة، ومراجع تُنمي الذائقة، ومساحات تُعيد تشكيل الحس الجمالي العام.



الرهان على الوعي في زمن الرؤية



توريث الوعي إدراك بأن الإرث الذي يخلفه المبدع لا يُقاس بما يتحقق منه، بل بما يُبقيه حيًا في الوجدان.



وحين يُفقد هذا الإرث، لا يغيب وحده، بل ينحسر معه جزء من قدرتنا على فهم ذواتنا وتأمل ملامحنا في مرآة الثقافة.



وفي زمن الرؤية، حيث تتجاور القرارات الكبرى مع حضور الفن في المكاتب والقاعات التي يقود منها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الوطن نحو صدارة الحضور العالمي، يتجلّى موقع الجمال داخل نسيجنا الوطني، ليس تزيينًا، بل جزءٌ من وعيٍ يصاحب البناء.



ويتجسّد الرهان في أن تبقى تلك الأعمال حية في فضاءاتنا كما هي في وعينا، شاهدةً على مرحلة، وممتدةً في ذاكرة وطنٍ يدرك قيمة ما يملك.