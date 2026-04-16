لم يعد التنفيذ القضائي في المملكة العربية السعودية كما كان قبل أعوام قليلة؛ إذ يشهد مشروع نظام التنفيذ الجديد تحولًا نوعيًا يعكس نضج البيئة العدلية، وانتقالها من الاعتماد على أدوات الضغط المباشر إلى منظومة أكثر كفاءة وتوازنًا، تقوم على الإفصاح المالي، ودقة الإجراءات، وحماية الحقوق من جانبيها.

هذا التحول لا يمكن وصفه بأنه مجرد تعديل في النصوص، بل هو إعادة صياغة لآلية التنفيذ ذاتها. ففي السابق، كان التنفيذ يرتبط في الذهن العام بإجراءات مباشرة كالحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات، بوصفها وسائل ضغط على المدين. أما اليوم، فإن الاتجاه الجديد يقوم على تتبع الأصول، والإفصاح الإلزامي عن الأموال، والوصول إلى مصادر الوفاء الحقيقية، بما يحقق استيفاء الحق دون إضرار غير مبرر بشخص المدين.

لقد أعاد المشروع رسم العلاقة بين الدائن والمدين على أساس أكثر دقة وعدلًا؛ فلم يعد الامتناع عن السداد وحده مبررًا لاتخاذ أقسى الإجراءات، بل أصبح التمييز قائمًا بين العاجز والمماطل. فالعاجز تُراعى ظروفه وتُصان كرامته، في حين يواجه المماطل منظومة متقدمة تستهدف أمواله بشكل مباشر، من خلال الإفصاح الإجباري، وتتبع الأصول، وتمكين الجهات المختصة من الوصول إلى المعلومات المالية بدقة وسرعة.

وفي هذا السياق، برز توجه واضح نحو إعادة تنظيم الحبس التنفيذي، بحيث لم يعد وسيلة أولية للضغط، بل إجراءً يُلجأ إليه في حالات التعنت وتعطيل التنفيذ، ووفق ضوابط محددة. كما اتجه المشروع إلى إلغاء إيقاف الخدمات في حالات التعثر في الحقوق المالية، وهو ما يعكس تحولًا مهمًا في حماية الحقوق الأساسية المرتبطة بحياة المدين اليومية.

وفي المقابل، لم يتساهل النظام مع من يتعمد إخفاء أمواله أو تهريبها، بل شدد على ذلك بنصوص صريحة تُلزم بالإفصاح، وتمنح المحكمة صلاحيات واسعة في تتبع الأموال واستردادها، وإبطال التصرفات التي يقصد بها الإضرار بالدائنين. كما أقر عقوبات جزائية على من يعرقل التنفيذ أو يقدم معلومات غير صحيحة، وهو ما يعكس انتقال التنفيذ من مرحلة الضغط التقليدي إلى مرحلة تقوم على قوة المعلومة ودقتها.

ومن الجوانب اللافتة أيضًا، فتح المجال أمام حلول أكثر مرونة، كالتنفيذ الرضائي، والتسويات، وجدولة الالتزامات، وهو توجه يعكس فهمًا اقتصاديًا عميقًا لطبيعة المنازعات المالية، بحيث لا يقتصر الهدف على إنهاء النزاع، بل يمتد إلى تقليل آثاره على النشاط الاقتصادي، والحفاظ على استمرارية التعاملات.

كما عزز المشروع من التحول الرقمي في إجراءات التنفيذ، من خلال أتمتة العمليات، وربط الجهات الحكومية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءتها، ويحد من الاجتهادات الفردية، ويعزز من مستوى الشفافية.

إن هذه التعديلات تضع نظام التنفيذ السعودي في مصاف الأنظمة الحديثة، التي تدرك أن العدالة لا تتحقق فقط بإعطاء كل ذي حق حقه، بل كذلك بطريقة الوصول إلى هذا الحق. فالتنفيذ العادل هو الذي يوازن بين الحزم والإنصاف، ويستهدف المال محل الالتزام قبل المساس بشخص المدين، دون أن يتهاون مع أي سلوك ينطوي على مماطلة أو تحايل.

وفي المحصلة، يمكن القول إن المشروع يمثل انتقالًا حقيقيًا من تنفيذ قائم على الإكراه إلى تنفيذ قائم على الإفصاح المالي المنظم، ومن أدوات الضغط المباشر إلى أدوات أكثر دقة وفعالية. لم يعد السؤال: كيف نضغط على المدين؟ بل كيف نصل إلى أمواله بوسائل نظامية عادلة، دون الإخلال بكرامته أو تعطيل حياته. وهو تحول يعزز الثقة في القضاء، ويدعم بيئة الاستثمار، ويؤكد أن العدالة في المملكة تمضي بثبات نحو مزيد من الكفاءة والاتزان.

مستشار قانوني - @Ali_bin_Tuzan