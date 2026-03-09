مع نهاية أي مباراة يكسبها الأهلي يأتون جماعات وفرادى للتقليل من جهة والتحريض من جهة أخرى ويظل الجبل راسياً.

قبل الثلاثة تخندق النصر مع الاتحاد والهدف واضح ولا يحتاج الى تفسير وبعد الثلاثة اتجهوا إلى التشكيك والتحريض ولا أدري بعد المباراة من شدة الضغط من ضيع عباته.

(2)

كنت أتحدث مع صديق اتحادي بعد المباراة (عن المباراة) فقال لا أتفاءل بهياط قبل أي مواجهة فكيف والمواجه الأهلي؟

مدرب الاتحاد قال وقعنا في فخ نصبه الأهلي.

وأنا أقول، والكلام لصديقي الاتحادي:

إعلامنا هزم فريقنا.

(3)

ماذا حدث في مباراة النصر ونيوم من كوارث تحكيمية؟

سؤال أطرحه بتجرد وأتمنى أن أجد من يجيب عليه بتجرد.

التحكيم مشكلة لا بد من حلها.

ومضة

أساس المشاكل والشقاق وقطع العلاقات وشحن النفوس هو «نقل الكلام».. فكونوا صماً بكماً عمياً «عن الشر».