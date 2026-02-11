الدوري السعودي للجميع.. هكذا كتب إعلامي خليجي فقلت ولن نقول غير ذلك.

فنحن نمثل اليوم بيت القصيد لكل من يعشق كرة القدم ويهوى جمالها ونجومها.

أهلاً بالكل بيننا وفي مدرجاتنا ناقدين وعشاقاً، والنقد لأي عمل إصلاح له.

ما يغضبنا فقط هو حالة التسلل التي تحدث من بعض من يلعبون سياسة بالرياضة.

كثر تجدهم في حساباتهم يتبنون أنديتنا الجماهيرية عشقاً وإعجاباً وهذا طبيعي، لكن غير الطبيعي هو تمرير رسائل غير نبيلة ينبغي أن نحتاط لها.

المضحك أنهم يظنون أنهم قدروا في إيصال رسالتهم، ولكن الواقع يقول عكس ذلك، والسبب أننا نملك جمهوراً واعياً شكل حائط صد قوياً في وجه المتسللين ولقنوهم دروساً.

كرة جميلة ودورينا يمثل وجبة دسمة لكل من يهوى هذه اللعبة ويستمتع بجمالها.

(2)

أتمنى ألا يستغل صمت الأهلي على أنه رضا على تجاهل الكل له وفي مقدمة المتجاهلين (لجنة الاستقطاب).

فالأهلي أقل تكلفة وأكبر إنجازاً ومع ذلك يحاصره الصمت الذي أتمنى أن يكون صمتاً خلفه عمل مستقبلي مرضٍ.

الاتحاد وفقاً لرئيسه فهد سندي قادم على خير.

النصر قادم على كل الخير بعد أن فعلها كابتنه.

الهلال عمل في الشتوية ما يوازي عمل بطل النخبة في عامين، فهل هذا عدل؟ لا تنسوا الأهلي بسبب صوته الخافت، فجمهوره ممتعض وغاضب، لكنه لم يجد من يسمعه.

ومضة:

ابتسم ما كني اللي من شقى الأيام شاقي

‏وابتسامات الحزين أشد وأقسى من دموعه..